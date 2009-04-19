Tarım arazileri sular altında

Denizli'nin Çivril ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı dolan baraj gölünün kapaklarının açılması nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı. 13 köyün ekili arazileri su baskınından etkilendi.



Denizli Vali Yardımcısı Mehmet Çapraz, kente iki gün önce yağan yağmurlarda metrekareye 53 kilogram yağmurun düştüğünü, Denizli hudutları içerisindeki baraj göllerinde su seviyelerinin oldukça yükseldiğini söyledi.



Işıklı Barajı'nın doluluk oranının yüzde yüz civarında olduğunu, bu nedenle Menderes ırmağı yatağına su bırakıldığını belirten Çapraz, şöyle konuştu:



"Geçtiğimiz yıllar çok kurak geçtiği için Menderes Nehri'nin yatağında gerek ağaçlar gerekse otlar nedeniyle dolma var. Bu dolma nedeniyle normal taşıması gereken suyun üzerinde de su verildiği için ilimizin Çivril, Baklan ve Çal ilçelerindeki şu ana kadar 13 köyün ekili ve dikili arazileri etkilendi ki, özellikle buralarda hububat ve haşhaş ekili araziler var. Hasarın tespitine çalışılıyor. Hasar tespitleri yapıldıktan sonra da çiftçilerimize mevcut kredilerinin ertelenmesi veya diğer yapılacak yardımlar konusunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bilgi verilecek. Bakanlığın vereceği talimat doğrultusunda gerekli destek ve yardım sağlanır. Çalışmalar biter bitmez çiftçilerimizin sorunları çözülecek. Etkilenen köy sayısı 13, ilk bilgilerimize göre bin ile 2 bin dönüm arasında bir alan etkilenmiş."



Tarlalar göle dönüştü



Meyve ağaçlarıyla afyon ekili arazilerinin su altında kaldığını ifade eden çiftçiler, daha önceki yıllar kuraklıktan zor durumda kaldıklarını, şimdi de su baskınından mağdur olduklarını belirtti.



Tarlalarının gölü andırdığını söyleyen çiftçilerden Orhan Demirkan, "Afyon tarlamızda balık avlıyoruz, bu gördüğünüz göl değil, tarla" dedi.



Buğdaylarının, afyonlarının su altında kaldığını ifade eden Orhan Demirkan, şunları kaydetti:



"Şu an çok mağdur durumdayız. Devletten bir an önce yardım istiyoruz. 30 dekar afyonum var suyun altında. 40 dekar da buğdayım var. Kiraladım. Bir sürü masrafım var. Aşağı yukarı 30 bin lira afyon tutar. 20 bin liraya yakın da buğdayım vardı. Çivril İlçe Ziraat Odası zarar tespiti yaptı. Mahsulü ekebilmek için tarım krediden gübre aldık, tohum aldık. Bankadan kredi çektik. Ödeyemeyecek durumdayız."



Çiftçilerden Feyzullah Öztürk ise arazilerini 40 yıldan bu yana ilk kez su bastığını söyledi. Kuraklık dönemlerinden banka ve kredi kooperatiflerine borçlarının olduğunu su baskınlarının da çiftçileri çok mağdur ettiğini dile getiren Öztürk, "Afyonlarımızın hepsi su altında. Bankalardan icra geliyor, traktörler bağlanıyor. Kasaba halkı çok mağdur durumda" dedi.

