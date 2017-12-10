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Tarım aracı devrildi: 2 yaralı

Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA) - SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tarım aracı, taklalar atarak, devrildi

10 Aralık 2017 21:59

Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA) - SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tarım aracı, taklalar atarak, devrildi. Kazada 2 kişi, yaralandı. 
Kaza, öğle saatlerinde, Akyazı\'nın Kayabaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Şerafettin Yaşar yönetimindeki tarım aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, taklalar atarak devrildi. Kazada Şerafettin Yaşar ile eşi Süzen Yaşar, yola savrularak, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ilk müdahaleyi yaptığı Yaşar çiftini ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Yaralılar, hastanede tedaviye alınırken jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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