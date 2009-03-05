Tarikata devlet tirajı!

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Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nün, iki yıldır, Menzil ve Nakşibendi tarikatlarına yakınlığıyla bilinen iki dergiye abone olduğu ortaya çık

05 Mart 2009 02:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nün, iki yıldır, Menzil ve Nakşibendi tarikatlarına yakınlığıyla bilinen iki dergiye abone olduğu ortaya çıktı.

Akşam gazetesinin haberine göre, müdürlüğün 2007'den beri abone olduğu Semerkand Dergisi Menzil tarikatının, Somuncu Baba Dergisi ise Nakşibendi tarikatının bir kolu Es-Seyid Osman Hulusi Efendi Vakfı'nın yayınları olarak biliniyor. Müdürlüğün, her ay Semerkant Dergisi'nden 82 tane, Somuncu Baba Dergisi'nden ise 101 tane satın aldığı ve halk kütüphanelerine gönderildiği belirtildi.

Somuncu Baba Dergisi'nde Peygamber torunları olduklarına inanılan Somuncu Baba ile Vakıf kurucusu Osman Hulusi Ateş'in sözleri yer alıyor. Derginin yıllık abonelik bedeli 70 TL.
Mehmet Sıddık Çağıl'ın sahibi olduğu Semerkand Dergisi'nin yıllık aboneliği ise 55 TL. Her ay Bizim Külliye, Irmak ve Tasavvuf adlı dini dergilerin de alındığı öğrenildi.

Bakanlık yetkilileri, aboneliğin sürüp sürmeyeceği konusunda bilgi vermedi. Yayın Seçme Yönetmeliği'ne göre alınacak dergilerin Atatürk ilkeleri, laiklik kriterlerine uygun olması gerekiyor.

Dergilere abone olunan 2007 ile 2008'de Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Doç. Dr. Ahmet Arı'ydı. 2008 sonunda görevden ayrılan Doç. Arı, şimdi 'Bakanlık Uzmanı' olarak görev yapıyor.

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