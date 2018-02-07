Tarikat şeyhi toprağa verildi

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Birecik ilçesinde yaşamını yitiren Kadiri tarikatı şeyhlerinden Muhammet Ali Özüpek (80), yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Türk Mahallesi\'nde yaşayan Kadiri tarikatı şeyhlerinden Muhammet Ali Özüpek, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Özüpek için öğle vakti Ulu Cami\'de cenaze töreni düzenlendi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı törende, tarikat üyeleri tabut başında tef çalıp ilahiler okudu. Zaman zaman izdiham yaşanan camide kılınan cenaze namazının ardından Muhammet Ali Özüpek, ilçe mezarlığında toprağa verildi.



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