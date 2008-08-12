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Dünya

Tarikat lideri tecavüzcü çıktı

Güney Kore'de İsa'nın Sabah Yıldızı (JMS) adlı tarikatın lideri Jung Myung-seok, seçerek belirlediği kadın müritlere tecavüz suçundan 6 yıl hapis cezasına ç

12 Ağustos 2008 03:00

Güney Kore'de İsa'nın Sabah Yıldızı (JMS) adlı tarikatın lideri Jung Myung-seok, kadın üyelerine tecavüz suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Seul mahkemesinde tanıklık eden tarikatın eski üyeleri, genç ve çekici kadınların "hediye" olarak Jung'a sunulduğunu, tarikat liderinin de bu kadınları "dinen arınmanın" bir parçası olarak cinsel ilişkiye zorladığını söyledi. Jung ise yanlış bir şey yapmadığını savundu.

'Takdir-i ilahi'

63 yaşındaki Jung, fotoğraflarından seçerek beğendiği kadın üyelerini daha sonra cinsel ilişkiye zorladığı Güney Kore'den 2001 yılında Çin'e kaçmıştı. 2007 yılının Mayıs ayında Çin'in kuzeydoğusunda tutuklanan Jung, bu yılın Şubat ayında Güney Kore'ye iade edilmişti.

Güney Kore medyası 1980'de kurulan JMS'nin "Setsuri" (Takdir-i İlahi) adı altında Japonya'ya yayıldığını, başka ülkelerde de üyelerinin olduğunu yazdı. (AA)

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