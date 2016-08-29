Tarık Ziya Ekinci: Vedat Türkali’ye minnet ve şükran borçluyuz; başımız sağolsun

Eski Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili, Kürt siyasetçi Tarık Ziya Ekinci, Türkiye’de sosyalist hareketin ve edebiyatı çınarı Vedat Türkali’nin hayatını kaybetmesi sebebiyle yayımladığı taziye mesajında “Büyük bir Kürt dostu ve son nefesine kadar Kürt özgürlük mücadelesinin destekçisiydi. Kendisine minnet ve şükran borçluyuz” dedi.

Türkali’nin sevenleri, yakınları ve yoldaşlarına başsağlığı dileyen Ekinci’nin mesajı şöyle:

"Türkiye Sosyalist Devrim mücadelesinin ve Aydınlanma Hareketinin öncüsü, büyük yazar, değerli dostum, ağabeyim VEDAT TÜRKALİ’yi kaybetmenin derin acısını yaşıyorum.

"Sayın Türkali büyük bir devrimci, yazar, romancı ve saygın bir yazın adamı olmanın ötesinde mazlum halkların kurtuluş mücadelelerinin aktif bir destekçisi ve ulusların kendi kaderini tayin etme hakkının yılmaz bir savunucusuydu. Büyük bir Kürt dostu ve Son nefesine kadar KÜRT ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİN destekçisiydi. Kendisine minnet ve şükran borçluyuz.

"Vedat Türkali’nin vefatı ile Türkiye devrimci hareketi büyük bir liderini, yazın dünyası yeri doldurulamaz usta bir üyesini, Türkiye’nin ezilen ve ötekileştirilen halkları ise yılmaz ve cesur hamilerini kaybetti. Bu büyük insanın tarihte de müstesna bir yeri olacak ve her zaman şükranla anılacaktır.

"Değerli dostum Vedat Türkali’yi ebediyete uğurlarken kendisine olan şükran borcumu teyit ediyor, yerinin aydınlık ve toprağının bol olmasını diliyorum.

"Başta en değerli evlatlarını kaybeden mazlum Türkiye halkları olmak üzere, yakınlarının, sevenlerinin, tüm yoldaşlarının, hepimizin başı sağ olsun."