T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tarık Ziya Ekinci: Türkiye’nin üçüncü büyük partisine yapılan baskın ve yağma hukuk dışıdır!

“Yetkilileri kamuoyunu aydınlatmaya ve yapılan hukuksuzluğa karşı görevlerini yapmaya davet ediyorum"

13 Ağustos 2016 00:52

Eski Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili, Kürt siyasetçi Tarık Ziya Ekinci, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Binası’na düzenlenen baskının kabul edilemez olduğunu belirterek, yetkilileri kamuoyunu aydınlatmaya davet etti. Ekinci, “Türkiye'nin üçüncü büyük partisi ve demokratikleşmenin öznesi konumundaki bir siyasi partiye reva görülen baskın ve yağma hareketi hukuk dışı bir eylemdir” dedi.

Bianet’ten Ekin Karaca’nın haberine göre, Ekinci’nin açıklamaları şöyle:

“Türkiye'nin üçüncü büyük partisi ve demokratikleşmenin öznesi konumundaki bir siyasi partiye reva görülen baskın ve yağma hareketi hukuk dışı bir eylemdir.

“OHAL rejimi hukuksuzluk değil. Keyfi davranışlara cevaz vermez.

“Parlamentoda temsil edilen bir partinin en büyük il örgütüne yapılan baskın bir güvenlik edimi olarak savunulamaz.

“Yapılan eylem milli iradeye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırının failleri hakkında yasal kovuşturma yapılması hukuk devleti olmanın olmazsa olmaz koşuludur.

“Yetkilileri kamuoyunu aydınlatmaya ve yapılan hukuksuzluğa karşı görevlerini yapmaya davet ediyorum.”

ETİKETLER

tarık ziya ekincihdp

İlgili Haberler

HDP: İstanbul il binasına baskın yapanlar kimdi, emri kim verdi?

“Dün demokrasi nöbetlerine çağrı yapanlar, demokrasi nöbeti bittiği gün partimizi bastılar"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24