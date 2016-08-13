Tarık Ziya Ekinci: Türkiye’nin üçüncü büyük partisine yapılan baskın ve yağma hukuk dışıdır!

Eski Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili, Kürt siyasetçi Tarık Ziya Ekinci, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Binası’na düzenlenen baskının kabul edilemez olduğunu belirterek, yetkilileri kamuoyunu aydınlatmaya davet etti. Ekinci, “Türkiye'nin üçüncü büyük partisi ve demokratikleşmenin öznesi konumundaki bir siyasi partiye reva görülen baskın ve yağma hareketi hukuk dışı bir eylemdir” dedi.

Bianet’ten Ekin Karaca’nın haberine göre, Ekinci’nin açıklamaları şöyle:

“Türkiye'nin üçüncü büyük partisi ve demokratikleşmenin öznesi konumundaki bir siyasi partiye reva görülen baskın ve yağma hareketi hukuk dışı bir eylemdir.

“OHAL rejimi hukuksuzluk değil. Keyfi davranışlara cevaz vermez.

“Parlamentoda temsil edilen bir partinin en büyük il örgütüne yapılan baskın bir güvenlik edimi olarak savunulamaz.

“Yapılan eylem milli iradeye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırının failleri hakkında yasal kovuşturma yapılması hukuk devleti olmanın olmazsa olmaz koşuludur.

“Yetkilileri kamuoyunu aydınlatmaya ve yapılan hukuksuzluğa karşı görevlerini yapmaya davet ediyorum.”