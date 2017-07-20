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Tarık Ziya Ekinci: Diyarbakır'da gözaltına alınan insan hakları savunucuları serbest bırakılsın

"Keyfi ve indi nedenlerle yapıldığına inandığım bu gözaltı eylemini şiddetle kınıyorum"

20 Temmuz 2017 23:38

HDP'nin Danışma Kurulu üyelerinden Tarık Ziya Ekinci, aralarında Dr. Necdet İpekyüz ve Dr. Selçuk Mızraklı'nın da bulunduğu 12 insan hakkı savunucusunun Diyarbakır'da gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. "Yaşamlarını insan hakları, demokrasi, sosyal ve kültürel hakların savunuculuğuna adamış bu iki değerli şahsiyetin ve mesai arkadaşlarının gözaltına alınmalarını haklı gösterecek hiçbir gerekçe olamaz" ifadelerini kullanan Ekinci, gözaltıların serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Tarık Ziya Ekinci'nin mesajı şöyle:

"Dünkü basında, 12 insan hakları ve demokrasi savunucusu aydının Diyarbakır'da gözaltına alındığı haberi çıktı. Gözaltına alınanlardan Dr. Necdet İpekyüz ve Dr. Selçuk Mızraklı bölgede sevilen sayılan, mesleklerinin zirvesine ulaşmış akademisyen hekimlerdir. 

Yaşamlarını insan hakları, demokrasi, sosyal ve kültürel hakların savunuculuğuna adamış bu iki değerli şahsiyetin ve mesai arkadaşlarının gözaltına alınmalarını haklı gösterecek hiçbir gerekçe olamaz. 

Görünen amaç huzur bozmak, güvensizlik ve korku yaratmaktır. Keyfi ve indi nedenlerle yapıldığına inandığım bu gözaltı eylemini şiddetle kınıyorum. Değerli meslektaşlarım Dr. İpekyüz ve Dr. Mızraklı ile mesai arkadaşlarının derhal serbest bırakılmalarını talep ediyorum."

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