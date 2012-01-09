-Tarık Ümit'in ortağı ifade verdi ANKARA (A.A) - 09.01.2012 - Ankara'daki faili meçhul cinayetler soruşturması kapsamında, 2 Mart 1995'te kaybolan ve bugüne kadar kendisinden haber alınamayan Tarık Ümit'in ortağı Hakkı Yaman Namlı'nın tanık olarak ifadesine başvuruldu. Namlı, yaklaşık 3,5 saat süreyle soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet savcıları Hakan Yüksel ve Mehmet Özgür'e ifade verdi. İfadesinin alınmasının ardından gazetecilerin soruları üzerine Namlı, ''Tanık olarak ifademe başvuruldu. Tarık Ümit'in kaybolmasıyla ilgili devlette olmayan bilgileri tazeledik. Susurluk'un da tanığıyım, bunun da tanığıyım'' dedi. ''Ne dediniz peki?'' sorusuna, ''Gerçekleri'' karşılığını veren Namlı, ''Susurluk ifadenizdekinden yeni bir şey var mı?'' sorusu üzerine, ''Yok. Susurluk'ta biliyorsunuz, oluşum mahkum oldu. Gerisini de zaten sayın savcı araştırıyor'' dedi. Namlı, Abdullah Çatlı'yı tanıyıp tanımadığı sorusunu ''Tanırım tabii'' diye yanıtladı. Tarık Ümit'in kendisine ''ölüm listesinden bahsetmediğini'' bildiren Namlı, Ümit'in kimlerce kaçırıldığı konusunda bilgisinin olmadığını söyledi ve ''Onu sayın savcıya sorun'' dedi. Namlı, ''o dönemde yasa dışı işler yapılıp yapılmadığına'' ilişkin soru üzerine, ''Bilemeyeceğim. Öyle bir şey yok. Ama gerçeği söyledim. Gereğini anlattım'' diye konuştu. Namlı'nın ardından ''Devrimci Karargah Örgütü'' ve Oda TV davalarının tutuklu sanıkları arasında yer alan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın ifadesinin alınmasına geçildi.