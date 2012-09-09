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Dünya

Irak Yüksek Ceza Mahkemesi, Tarık El Haşimi'ye idam cezası verdi!

Mahkeme Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el-Haşimi hakkındaki kararını açıkladı

09 Eylül 2012 17:57

Irak mahkemesi, Sünni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el-Haşimi'yi ölüm mangaları kurmaktan suçlu buldu. Mahkeme, Haşimi hakkında gıyabında idam cezası verdi.

Haşimi, yargılamanın başlamasından ardından 9 nisan 2012'de Türkiye'ye gelmişti.
 
Haşimi, 30 Ağustos'ta bir haber ajansına verdiği mülakatta, mahkemenin hakkında idam cezası verebileceğini kaydetmişti.
 
 

Ne olmuştu?

 
 
Tarık Haşimi, yargılandığı mahkemede, 'Irak'taki terör olaylarını desteklemek ve himaye etmek'le suçlanıyordu.
 
Suçlamaları reddeden Haşimi ise Şii hükümetini, kendisine baskı uygulamakla suçluyordu.
 

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