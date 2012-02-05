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Tarık Bitlis: 19 senedir neden hiçbir araştırma yapılmadı?

Eşref Bitlis'in oğlu Tarık Bitlis, babasının ölümü üzerine "19 senedir neden hiçbir araştırma yapılmadı?" diye sordu.

05 Şubat 2012 02:00

T24 - Helikopter kazasında hayatını kaybeden Orgeneral Eşref Bitlis'in oğlu Tarık Bitlis, babasının ölümü üzerine "19 senedir neden hiçbir araştırma yapılmadı?" diye sordu.


1993'de esrarengiz bir uçak kazasında hayatanı kaybeden dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in oğlu Tarık Bitlis, Radyo Kuzey'de 'Atilla Güner'le Akşam Postası' programına canlı yayınla bağlanarak babasının ölümü ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu..


"19 senedir herkes bu olayı suikast diye konuşuyor. Ama nedense şuana kadar yapılmış bir soruşturma yok!" diyen Tarık Bitlis, "Babamın ölümünü Devlet Kurumları neden araştırmıyor, tam olarak açıklığa kavuşturmuyor merak ediyorum. Burası kabile devleti mi? Gerçeği bende öğrenmek istiyorum. Bu ülkenin Başbakanı var Genelkurmay Başkanı var, Meclis var MİT var, bu olay neden aydınlatılmadı onlara sormak lazım!" diye konuştu.


Tarık Bitlis, MİT'in ilk 'Ergenekon' dosyasında Eşref Bitlis'in ikinci sırada yer almasını hatırlatarak, "Hangi cüretle, hangi veriyle böyle birşey yapılıyor. Bunu söyleyen MİT neden bu zamana kadar Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in ölümü ile ilgili hiçbir araştırma yapmamış?" diye sordu.



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