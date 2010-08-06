-TARIK AZİZ: OBAMA İKİ YÜZLÜ LONDRA (A.A) - 06.08.2010 - Eski Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tarık Aziz, "ABD'nin Irak'ı kurtlara terk ettiğini" ve "ABD Başkanı Barack Obama'nın iki yüzlü" olduğunu belirtti. Aralık 2006'da idam edilen Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in en etkili devlet adamlarından Aziz, yedi yıl önce tutuklanmasından bu yana ilk mülakatını Bağdat'taki Kazımiye cezaevinde İngiliz Guardian gazetesine verdi. ABD'yi, askerlerini Irak'tan çekme konusunda uyaran Aziz, Irak'ın şu anda içinde bulunduğu durumun çok kötü olduğunu belirtti. "Hepimiz ABD ve İngiltere'nin kurbanıyız" ifadesini kullanan Aziz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizi birçok farklı yönden öldürdüler. Hata yaptığınızda o hatayı düzeltmeniz gerekir; Irak'ı öldürerek çekip gitmek değil." Saddam'ın Irak'ı 30 yılda inşa ettiğini, şimdi ise her şeyin yıkıldığını ifade eden Aziz, "Eskisinden daha çok hasta var, aç var. İnsanlar hizmetten yoksun. Obama seçildiği zaman umutlanmıştım, (eski ABD Başkanı Geroge) Bush'un hatalarını tekrar etmeyeceğini düşünmüştüm. Ama Obama iki yüzlü. Irak'ı kurtlara terk ediyor" ifadesini kullandı. Saddam Hüseyin dönemi aleyhinde konuşmayan 74 yaşındaki Aziz, "Şimdi pişmanlıklardan söz edersem, insanlar benim fırsatçı olduğumu düşünür. Özgür kalana dek Saddam aleyhinde konuşmayacağım. Bilgelik de özgürlüğün parçasıdır. Özgür olunca gerçekleri yazabilir, konuşabilirim" açıklamasında bulundu. 2 Ağustos 1990'daki Kuveyt'in işgali sırasında Irak Dışişleri Bakanı olan Tarık Aziz, daha sonra Başbakan Yardımcılığı görevine getirilmişti. Saddam Hüseyin'e yakın çevredeki tek Iraklı Hristiyan olan ve iyi eğitimiyle bilinen Aziz, Irak liderinin eylemlerini ve gerekçelerini tüm dünyaya anlatmakla görevliydi. Başkent Bağdat'ın düşmesinden kısa süre sonra, 24 Nisan 2003 tarihinde ABD güçlerine teslim oldu. Aziz hakkında toplam dört ayrı dava açıldı. 2009 yılında, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1992 yılında bu davada ekonomik yaptırımlar sırasında çıkar sağladığını düşündükleri 40'ı aşkın tüccarın idamının infazından suçlu bulundu. Kürt halkının yerlerinden sürülmesi suçundan yedi yıl hapis cezası alan Aziz, insanlığa karşı suç işlediği iddialarından aklandı. Daima masum olduğunu savunan, ancak kişisel olarak kendisini Saddam Hüseyin'den uzak tutmayan Aziz, bugüne kadar yaptıklarının hep siyasi olduğunu ve katliamlarda hiçbir sorumluluğu bulunmadığını dile getirdi. ABD yönetimi, Irak'taki tüm muharip askerlerini ağustos sonuna dek çekmiş olmayı öngörüyor. Bu tarihten sonra ülkede sadece eğitim ve destek amaçlı birlikler kalacak.