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Dünya

TARIK AZİZ MAHKEMEYE ÇIKARILDI  AMMAN (A.A)

18 Temmuz 2010 18:40

-TARIK AZİZ MAHKEMEYE ÇIKARILDI  AMMAN (A.A) - 18.07.2010 - Irak'ta Saddam Hüseyin rejimi sırasında dışişleri bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunan, geçen Çarşamba günü Iraklı yetkililere teslim edilen Tarık Aziz'in avukatı Bedih Arif, müvekkilinin yolsuzlukla ilgili yeni bir suçlamadan mahkemeye çıkarıldığını, ayrıca kendisine, müvekkilini görmek için Irak'a gelemeyeceğinin söylendiğini belirtti. Avukat Bedih Arif, Amman'da yaptığı açıklamada, "kendisiyle temas kuran Irak Adalet Bakanlığının, Aziz ve 15 kişinin kamu fonlarının israf edilmesine ilişkin yeni suçlamalarla ilgili olarak dün mahkemeye çıkarıldıklarını bildirdiğini" söyledi.   Adalet Bakanlığının kendisine, Tarık Aziz ile görüşmek üzere şimdilik Irak'a gelemeyeceğini de ilettiğini kaydeden avukat, Bakanlığın kendisiyle daha sonra yeniden irtibat kuracağını belirtti.

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