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Tarık Akan'ın oğlu: Bizim kaybımızdan reklam yapmaları çok can acıtıcı!

"Babam sadece biz ailesi için değil, tüm Türkiye için önemli biriydi"

16 Eylül 2016 14:54

66 yaşında hayata gözlerini yuman Yeşilçam'ın efsanevi oyuncularından Tarık Akan'ın son anlarında yanında bulunan oğlu Barış Zeki Üregül, amcası Turgut Üregül hakkında ağır ifadeler kullandı. "Şimdi yalan yanlış iddialar atan o şahıs (ağabeyi Turgut Üregül) şov amaçlı hastanenin önünde konuşuyor" diyen Üregül, "Gerekli açıklamayı yapmak istedim çünkü bizim kaybımızdan reklam yapmaları çok can acıtıcı" diye konuştu.

DHA'da yer alan habere göre, Barış Zeki Üregül'ün açıklaması şöyle:

“Babam 3 haftadır hastanede tedavi görüyordu. Bodrum’dayım derken babam hastanedeydi. Orada sadece 1 hafta tatil için kaldı, hastalığı ağırlaştı ve yatış verdiler. Dün gece 1’de biz üç çocuğu başındayken vefat etti. Babam sadece biz ailesi için değil, tüm Türkiye için önemli biriydi. Şimdi yalan yanlış iddialar atan o şahıs (ağabeyi Turgut Üregül) şov amaçlı hastanenin önünde konuşuyor. Gerekli açıklamayı yapmak istedim çünkü bizim kaybımızdan reklam yapmaları çok can acıtıcı. ‘Cenaze kayıp’ demesi çok garip, biz şu an babamızın vefat işlemleriyle ilgilenirken aşağıda konuşma yapan kişinin yıllardır babamın olduğu yere bile yaklaşamaması herkesçe biliniyordu. Cenaze işlemlerini bugün gün içinde kararlaştırıp bilgi vereceğiz. Babamızı çok seviyoruz, sevenlerine de teşekkür ediyoruz."

 

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