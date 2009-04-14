Tarık Akan: Sözlerimi sansürlediler

Sanatçı Tarık Akan'ın NTV'de geçen hafta katıldığı 'Haydi Gel Bizimle Ol' da Türk Silahlı Kuvvetleri'ni övdüğü bölümlerin programın tekrar bölümlerinde sansüre uğradığı iddiaları tekrar gündeme geldi.



Dün gece Okan Bayülgen'in 'Sade Vatandaş' programına konuk olan Tarık Akan, sözlerinin sansürlendiğini doğrulayarak " Pazar günü programı izlemek istedim. Tam o bölümlere gelince yani orduyu övdüğüm sözlere gelince yayın kesildi. Beni en çok bu üzdü" dedi.

Bu sözler üzerine Bayülgen, kesmenin teknik detaylarını anlatsa da ünlü oyuncu sansüre uğradığında ısrar etti.













