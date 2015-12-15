Tarık Akan, Gökçeklere hakaretten beraat etti

Tarık Akan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve oğlu Osman Gökçek’e “hakaret” ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada beraat etti.

Sözcü’nün haberine göre Akan, Melih Gökçek ve Osman Gökçek’in kendisini “Berkin Elvan’ın sonunun sorumluları” diye hedef almasının ardından “Melih Gökçek’in kafasında, heykele tüküren, heykelleri kaldıran bir IŞİD mantığı vardır. Oğlu da aynı mantıktadır” demişti.

Bakırköy 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nce görülen davada Tarık Akan, kendisine yönelik suçlamalardan beraat etti.

“IŞİD mantığı vardır”

Berkin Elvan’ın katillerinin bulunması için “Hayatı Durdurun” çağrısı yapan Tarık Akan’a, Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek sahibi olduğu Beyaz TV’den “Başta Tarık Akan olmak üzere asıl provokatörler ve Berkin Elvan’ın sonunun sorumluları bu zihniyetlerdir. 11 Mart anma törenlerinde bunların hiç biri orada yoktu. Hepsi başka yerlerdeydi” demişti.

Osman Gökçek’in sözlerine 13 Mart’ta Odatv’den yanıt veren Tarık Akan, “Melih Gökçek’in kafasında, heykele tüküren, heykelleri kaldıran bir IŞİD mantığı vardır. Oğlu da aynı mantıktadır” diye konuşmuştu.