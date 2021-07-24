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Dünya

Tarihte ilk: Vatikan sahip olduğu mülkleri açıkladı

24 Temmuz 2021 17:55

Vatikan, tarihte ilk kez mülklerin dökümünü açıkladı. Şimdiye kadarki en ayrıntılı finansal açıklamalarından birini gerçekleştiren Vatikan'ın 5 binden fazla mülke sahip olduğu ortaya çıktı. 50 sayfayı aşan belgeler, Vatikan'ın İtalya'da 4 bin 51 ve yurtdışında yaklaşık bin 120 mülkü olduğunu gösterdi.

VatikanVatikan mülkleriKilise
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