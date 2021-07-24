Tarihte ilk: Vatikan sahip olduğu mülkleri açıkladı

Reuters'ın haberine göre; İtalya'daki mülklerinin yaklaşık 14'ünün piyasa değerinde kiraya verildiği, diğerlerinin ise Kilise çalışanlarına indirimli fiyatlardan kiralandığı belirtildi. Mülklerin yüzde 40'ı ise okul, manastır ve hastane gibi kurumsal yapılardan oluşuyor.

Belgeler, Londra, Cenevre, Lozan ve Paris'in lüks bölgelerinde yatırım olarak mülklere sahip olduğunu ortaya koydu.

Zimmete para geçirme, kara para aklama, dolandırıcılık gibi suçlamaların yöneltildiği aralarında önde gelen bir kardinalin de yer aldığı satın almayla ilgili 10 kişinin yargılanmasına Salı günü başlanacak.