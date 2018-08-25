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Tarihte bugün | Süper Kupa Galatasaray'ın

Takvimler 25 Ağustos 2000'i gösterdiğinde Galatasaray, Monaco'da kupaya uzanmıştı

25 Ağustos 2018 15:47

25 Ağustos 2000'de UEFA Kupası sahibi Galatasaray, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'le UEFA Süper Kupası için Monaco'da karşı karşıya gelmişti.

Galatasaray, UEFA kupasını kazanan kadrosunun neredeyse tamamını korumuş ve Fatih Terim'den boşalan teknik adamlık koltuğuna Mircea Lucescu gelmişti.

Sarı kırmızılar, yeni transfer Mario Jardel'in penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Real Madrid, bu gole 79'da Raul'un penaltısıyla cevap verince maç uzatmalara gitti.

103. dakikada normal sürenin sonlarında oyuna dahil olan Fatih Akyel sağ kanattan ceza sahasına doğru yaklaştı. Fatih'in orta şut karışımı vuruşuna penaltı noktasında dokunan Jardel topu ağlara yolladı. Jardel'in altın golüyle Galatasaray, UEFA Süper Kupası'nın sahibi oldu ve Türk futbol tarihine önemli bir başarı daha ekledi.

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