'Tarihin yükünü taşıyamayız'

2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Ermenistan ve Belçika ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Fatih Terim, Ermenistan ile savaşa değil, futbol maçına çıkacaklarını söyledi.

Terim, Swissotel'de düzenlediği basın toplantısında, 2008 Avrupa Şampiyonası finallerinin hemen ardından, bir başka zorlu şampiyonaya başlayacaklarını dile getirerek, ''Grubumuzda Ermenistan, Estonya, Bosna-Hersek, Belçika ve İspanya gibi takımlar var. Biz cumartesi günü Ermenistan ile başlıyoruz. Bu iki ülke arasında A kategorideki ilk maç. Bu açıdan önemli. Zaten gruplara baktığımızda da ilk maçların her zaman önemli olduğunu ayrıca görüyoruz. Rakibimizin de bu maça ayrı bir motivasyonla hazırlanacağı bir gerçek. Bu bizim için sadece bir futbol maçı, savaş değil. Biz futbolu, ulusları birbirine yaklaştıran bir etkinlik olarak kabul ediyoruz. Futbol sayesinde dünyanın dört bir tarafında edindiğimiz dostları da düşünecek olursak, olaya daha farklı bir açıdan bakmam mümkün değil'' dedi.

Siyasi sorunları, tarihten gelen çekişmeleri düşünerek herhangi bir maça hazırlanılamayacağını kaydeden Fatih Terim, ''Tarihin yükünü omuzumuzda da taşıyamayız bu maç öncesi. Biz futbolcular çabuk düşünürüz, çabuk uygularız, çabuk oynamayı severiz. Ama tarihin yükünü omuzumuza almaya kalkarsak, bu bizi maalesef yavaşlatır. Yavaşlattığı gibi oyunumuzu da bozar. Gruplar belirlendiği zaman, Ermenistan delegasyonu ile ilişkilerimizin çok iyi olduğunu, en sıcak ilişkilerin bizlerle onların olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla cumartesi akşamı oynanacak maçta bu sıcaklığın yansıyacağını düşünüyorum" diye konuştu.



''HEDEF 4 MAÇTA 12 PUAN"



Terim, 2008 Avrupa Şampiyonası öncesinde cezalar, yurt dışında ve seyircisiz oynamalara rağmen 4 maçta 12 puan elde ettiklerini kaydederek, ''Umut ediyorum, bu kez de öyle başlayacağız inşallah. Ama grupta kırılmalar olacaktır. Nerede ne zaman bilemiyorum, biz ciddiyetimizi koruyacağız. Avrupa Şampiyonası'nda bıraktığımız yerden, üstüne koyarak devam etmeliyiz. Bizim takımımız bunu başaracak güçtedir. Şu anda en çok konuşulan, en sempatik takımlardan biriyiz'' dedi.

Sezon başı olmasının biraz sıkıntı yaratabileceğine dikkati çeken Fatih Terim, ''Ama oyuncularımız milli takıma geldiğinde o ay-yıldızın içinde bambaşka çehreye bürünürler. Sezon başı bazı oyuncular için iyi geçmiyor gibi gözükebilir. Ama takımıma inancımı ve güvenimi ifade etmek en doğal hakkımdır. Geçen seneden kulüplerin ve kamuoyunun isteği üzerine liglerin 20 Ağustos'ta başlaması gibi alınmış doğru karar var. Ben, ne kadar maç oynanırsa o kadar hazır olunabilir derim. Ama bu sıcakları görünce federasyonumuzun haklı olduğunu gördüm'' diye konuştu.

Grupta, 2008 Avrupa Şampiyonası finallerinde şampiyon takım İspanya ile karşılaşmadıklarını hatırlatan Terim, ''1. ile 3. karşılaşmadı. Bu sefer karşılaşıyoruz'' dedi.

SAKATLARIN DURUMU



Fatih Terim, milli takımdaki sakat oyuncuları elindeki listeden okurken, Hamit Altıntop'un yeniden ameliyat olma durumunun bulunduğunu ve 6 haftadan önce sahalara dönemeyebileceğini söyledi.

Nihat, Hamit, Caner, Emre Güngör ve Sabri'nin sakat olduğunu, kadroda yer alan oyunculardan da Servet'in üst solunum yollarından rahatsızlığının bulunduğunu kaydeden Terim, ''Kendisi grip olmuş. Aurelio'nun durumu da ciddi gözüküyor. Maçta sakatlanıp kenara alınmış, 3 dakika girdikten sonra oyunu bırakmış. Karın adalesinde aldığı bir darbeye bağlı ödemi var. Emre'nin sağ kasığından rahatsızlığı var. Gökdeniz'in sağ alt baldırında darbeye bağlı rahatsızlığı var. Mehmet Topuz'un suratına yediği top nedeniyle çene ekleminin zorlanması var. Uğur Kavuk'un sağ dizinde darbeye bağlı ezik, Ayhan'ın da el parmağında rahatsızlığı var'' ifadesini kullandı.

''SIKINTILARI AŞACAĞIZ''



Ermenistan maçında, Avrupa Şampiyonası'ndaki orta sahadan Hamit, Emre ve Aurelio'dan birinin olabileceğini anlatan Fatih Terim, ''Bazı değişiklikler önemlidir. Hele bu takımın iskeletinde ise sizi zorlar. Ama biz milli takım olarak pes etmiyoruz ve oyunun her saniyesini kullanıyoruz. Şans için hem hazırlık, hem fırsatın buluşması lazım. Yaksa şanslı sayılmazsınız. Pes etmeyen bir milli takım olarak, bazıları için sakıncalı olan bu dönemi, ümit ediyorum kayıpsız atlatırız. Onların yerine görev alacak oyunculardan beklentim, en az onlar kadar verim vermeleri. Hiç bir zaman bahane bulmadım. Klasik inancımı ifade ediyorum, bu sıkıntılar var ama aşacağız. Belki bu sıkıntılar yeni oyuncular kazanmamıza neden olacak. Bazı oyuncuların formları belki burada düzelir. Bundan daha dramatik tablolarla karşılaştık, 13 oyuncuyla yarı finale çıktık. Kadroya yeni isimler çağrılmaya devam edecektir, özellikle ümit-A milli takımları arasındaki yaklaşım olacaktır. Oyun felsefesinde ve anlayışımızda ise değişiklik olmayacak. Genç oyuncuların biraz zamana ihtiyaçları var. Antrenmanda bizle birlikte oldukları taktirde daha çok mesafe alırız'' dedi.