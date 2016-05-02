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Dünya

Tarihin ilk 'müşteri hizmetleri' şikâyeti 4 bin yıl önce kil tablete yazılmış

"İade hakkımı kullanacağım çünkü beni kandırdın!"

02 Mayıs 2016 17:44

Tarihin ilk müşteri hizmetleri şikâyetinin kil bir tablet üzerine çivi yazısıyla yaklaşık M.Ö. 1750 tarihinde yazıldığı ortaya çıktı.

Londra’daki British Museum’daki eserler arasında yer alan kil tabletin, Ur şehrinin Babil döneminde yazılmış günümüze kadar ulaşan kil tabletlere kazınmış binlerce resmi ve kişisel mektuptan bir tanesi olduğu belirtildi.

Arkeoloji’nin haberine göre, bundan yaklaşık 4 bin yıl önce Nanni isimli bir adam Ea-Nasir isimli tüccara son yaptığı bakır sevkiyatı ile ilgili hoşnutsuzluğunu dile getiriyor.

Ayşen Yolcu’nun çevirdiği çivi yazısı şöyle;

“Geldiğinde bana şöyle demiştin:

(gelince) Gimil-Sin’e iyi kalitede bakır külçeler vereceğim. 

Sonra gittin. Bana verdiğin sözü tutmadın ve ulak (Sit-Sin)’e ‘Almak istiyorsan al, hepsini al. Almak istemiyorsan git!’ dedin. 

Benim gibi birini böyle küçük düşürerek beni ne yerine koyuyorsun? Bil ki (bundan sonra) senin iyi olmayan hiç bir bakırını almayacağım! 

Kendi diyarımdan (bundan böyle) seçeceğim ve sana iade hakkımı kullanacağım çünkü beni kandırdın!.”

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