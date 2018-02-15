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Spor

Tarihin en yaşlı Alp Disiplini Şampiyonu Svindal

Norveçli sporcu, son demlerine girdiği kariyerinde ikinci olimpiyat şampiyonluğuna erkekler iniş branşında ulaştı

15 Şubat 2018 14:26

PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları erkekler Alp disiplini iniş branşında Norveçli Aksel Lund Svindal şampiyonluğa ulaştı.

Parkuru 1:40.25'lik sürede tamamlayan Svindal, 2010 Vancouver'ın süper dev slalom branşında elde ettiği altın madalyanın yanına bir de iniş altını ekledi ve olimpiyat tarihinde bu dubleyi gerçekleştiren ilk erkek sporcu oldu.

35 yaşındaki Norveçli ayrıca, alp disiplininde olimpiyat şampiyonluğuna ulaşan en yaşlı sporcu olarak tarihe adını yazdırdı.

Svindal'ın vatandaşı Kjetil Jansrud, 1:40.37'lik derecesiyle gümüş madalyaya uzanırken, İsviçreli Beat Feuz ise 1:40.43'lük zamanla üçüncü oldu ve kariyerinin ilk olimpiyat madalyasını elde etti. (Eurosport)

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