Tarihin en düşük faiziyle yılı kapadı

T24 - Merkez Bankası politika faizini yüzde 5.75'te bıraktı. Banka tarihin en düşük politika faiziyle bir yılı kapatmış oldu.





Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın son toplantısını yaptı.



Merkez Bankası toplantıda politika faizini yüzde 5.75'te tuttu. Banka, gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 5'te, gecelik borç verme faiz oranını da yüzde 12.5'te bıraktı.



CNBC-e'nin anketine katılan 14 kurumun tamamı bu ay faizde ve munzamda değişiklik beklemiyordu.



Merkez Bankası böylece tarihin en düşük politika faiziyle bir yılı kapatmış oldu.



