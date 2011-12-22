T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Tarihin en düşük faiziyle yılı kapadı

Merkez Bankası politika faizini yüzde 5.75'te bıraktı. Banka tarihin en düşük politika faiziyle bir yılı kapatmış oldu.

22 Aralık 2011 02:00

T24 - Merkez Bankası politika faizini yüzde 5.75'te bıraktı. Banka tarihin en düşük politika faiziyle bir yılı kapatmış oldu.
 
 
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın son toplantısını yaptı.


Merkez Bankası toplantıda politika faizini yüzde 5.75'te tuttu. Banka, gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 5'te, gecelik borç verme faiz oranını da yüzde 12.5'te bıraktı.


CNBC-e'nin anketine katılan 14 kurumun tamamı bu ay faizde ve munzamda değişiklik beklemiyordu.


Merkez Bankası böylece tarihin en düşük politika faiziyle bir yılı kapatmış oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24