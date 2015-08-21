Tarihi zirveyi gören dolarda son durum ne?

Dün tarihi rekor olan 3 lirayı gören dolar, 2.93 seviyelerie düştü.

Dün hacimsiz piyasada tarihi zirve olan 3 TL seviyesini gören dolar, öğleden sonra gelen kâr realizasyonları ile gerilerken, Çin'de fabrika aktivitesinin altı buçuk yılın en hızlı düşüşünü yaşamasının ardından diğer gelişmekte olan piyasalara paralel dolar/TL bu sabah tekrar yükselişe geçti.

TCMB'nin faiz tarafında bir adım atmak için ABD Merkez Bankası'nı (Fed) bekleyeceğine işaret etmesi, seçim belirsizliği ve Türkiye genelinde güvenlik endişeleri TL'nin dolar karşısında oldukça kötü performans göstermesine neden oluyor.

Dolar/TL'nin 3.0020 seviyesine kadar yükselmesiyle TL'nin yılbaşından bu yana dolar karşısında değer kaybı yüzde 22'ye ulaştı.