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Tarihi Zil Kale’de horonlu Cumhuriyet kutlaması

Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA) - RİZE’de Ebruli Sanat ve Yaşam Derneği üyeleri, Cumhuriyet Bayramı'nı tarihi Zil Kale’de horon oynayıp, söyledikleri marşlarla kutladı

29 Ekim 2017 14:28

Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA) - RİZE’de Ebruli Sanat ve Yaşam Derneği üyeleri, Cumhuriyet Bayramı\'nı tarihi Zil Kale’de horon oynayıp, söyledikleri marşlarla kutladı.
Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı Çamlıhemşin İlçesi\'nde kutladı. İlçede buluşan dernek üyeleri, tulum eşliğinde horon oynadı. Ardından tarihi Zil Kale’ye çıkan grup, burada Türk bayrağı açarak, İstiklal Marşı\'nı okudu. Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği Başkanı Hülya Cerrahoğlu, cumhuriyete sahip çıkma adına, 4 yıldır bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Cerrahoğlu, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Farklı bir etkinlik yaparak, Zil Kale\'de kutlama yapıyoruz. 4 yıldır aynı zamanda da bugüne özel \'cumhuriyet kahvaltısı\' yaparak, etkinliğimize başlıyoruz. Geçmişimize sahip çıkıp, geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek istiyoruz” diye konuştu. 
Derneğin başkan yardımcısı Dilek Kansız ise tarihi mekanda yapılan kutlamaların ayrı bir önem kazandığını belirterek, \"Klişe kutlamaların dışına çıkarak tarihi bir mekana kutlamayı taşıdık. Memleketi sevmek memleketi tanımak ve tanıtmakla mümkün olabilir. İlimizin doğa harikası yerleri var. Bizde bayram kutlamasını doğa harikası ve tarihi bir yerde kutlamak istedik” dedi.
Kutlama programı, Zil Kale\'nin gezilmesiyle sona erdi.

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