Tarihi yarımada imar planına yapılan itiraz kabul edildi

İstanbul'da tarihi yarımada ve sahilyolunu değiştirecek olan imar planını iptal eden karara, yapılan itiraz kabul edildi. İmar planı, Yedikule Bostanları ve Kumkapı'ya kadar olan alanın daha fazla imara açılmasına izin vererek, sahil yolu trafiğinin Sirkeci'den Yenikapı'ya kadar yer altına alınması da planlanıyordu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, İstanbul 2. İdare Mahkemesinin, "Tarihi Yarımada Kentsel Tarihi, Kentsel Arkeolojik, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı"na ilişkin verdiği yürütmeyi durdurma kararına karşı yapılan itirazı kabul etti.

Fatih Belediyesi açıkladı

Fatih Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, davalı Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesinin, İstanbul 2. İdare Mahkemesinin verdiği yürütmenin durdurulması kararına karşı yaptığı itirazı değerlendirdi.

İstanbul için 'tarihi' karar

Dava kapsamında 2 şehir plancısı ile 1 mimarın yer aldığı bilirkişi heyetinin, uzmanlık alanları itibarıyla yeterli olmadığı, ulaşım uzmanı şehir plancısı, haritacı, sanat tarihçisi ve restorasyon uzmanı mimar bilirkişilerinin de katılımıyla yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulması gerektiği kanaatine varan mahkeme, oluşturulacak yeni heyetle keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra düzenlenecek rapor doğrultusunda, yürütmenin durdurulması hakkında yeni bir karar vermek üzere davalı idarelerin itirazını kabul etti.

Sirkeci Garı müze oluyor



Plana göre Sirkeci'den Yenikapı'ya kadar trafik yer altına alınacaktı.

Bölge İdare Mahkemesi, İstanbul 2. İdare Mahkemesince verilen kararın kaldırılmasına hükmederken, 7 günlük yasal süreyi aştığı gerekçesiyle davacı tarafın itirazını da reddetti. Yürütmenin durdurulması istemi hakkında yeniden karar verilmek üzere oy birliğiyle dosyanın ilgili idare mahkemesine gönderilmesine karar verildi.



İmar planına göre Yedikule'den Sirkeci'ye kadar trafik yer altına alınacak ve yürüyüş parkuru yapılacaktı.