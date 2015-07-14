‘Tarihi yarımada’ için tarihi karar

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, "tarihi yarımada"yı ilgilendiren 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama planın iptali istemiyle açılan davada, 61 konu başlığından 37’sine yürütmeyi durdurma, 7’sine ise kısmen yürütmeyi durdurma kararı verdi. 24 Nisan 2015’de verilen yürütmeyi durdurma kararının ana başlıkları arasında Avrasya Tünel Geçişinin bağlandığı Kennedy Caddesi, Tarihi yarımada trafiğini yoğunlaştıracağı öngörülen ulaşım kararları, AVM ve otel yapılmasının önü açılan Topkapı İETT Garajı, Kumkapı Balık halinin marina olmasına ilişkin planlar yer alıyor.

DHA’nın haberine göre; CHP’li 8 Meclis üyesi, Fatih Belediye Meclisi’nin 9 Mayıs 2012, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ise 4 Ekim 2012 tarihinde onayladığı "Tarihi Yarımada Kentsel tarihi, Kentsel arkeolojik, I. Derece Arkeolojik sit alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı uygulama imar planının" iptali için istemi ile İdare Mahkemesine dava açmıştı.

Fatih’in çehresini değiştirecek planlara karşı dava açan isimlerden biri olan CHP’li Meclis Üyesi Fazıl Uğur Soylu, "Yürütmeyi durdurma kararı Fatih halkının lehine olmuş bir karardır. 61 konu başlığından 44 tanesinde yürütmeyi durdurma kararı vermiş, 17 başlığı da reddetmiştir" açıklamasında bulundu.

Soylu mahkemenin aldığı önemli kararları, CHP’nin dava dilekçesinde yeşil alan olarak kullanılması gerektiğini belirttiği Topkapı İETT garajının ticaret alanından çıkarılması, Kumkapı’da bulunan balıkçı barınağının marina olmasının engellenmesi, Yedikule Sur bandının UNESCO Dünya Kültür Mirası kararları doğrultusunda korunması, Avrasya Tünel Geçişine bağlanacak sahil projesinin durdurulması olarak sıraladı.

1/1000 ölçekli planı değerlendirmek üzere, 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden 3 öğretim üyesi 286 sayfalık detaylı bir bilirkişi raporu hazırladı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin bilirkişi raporuna dayanarak verdiği ara kararda öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

Avrasya Tünel Geçişi tarihi yarımada trafik hızını arttırır

Tarihi yarımada bölgesindeki araç trafiği ve sahil şeridinde yer alan Kennedy Caddesi’ne ilişkin ulaşım kararlarında oy çokluğuyla yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Hazırlanan ulaşım planlarının Tarihi yarımadanın gerçekliğinden yola çıkılarak değil, metropol kentin ulaşım taleplerine göre belirlendiğinin ifade edildiği raporda, toplu taşımaya yönelik araştırmaların yetersiz olduğu vurgulandı. Araç trafiğinin kademeli olarak azaltılmasına ilişkin politikaların benimsenmesine rağmen Aksaray, Yenikapı, Eminönü kavşaklarda yolların yer altına alınmasının hızlı trafik akışına neden olacağı belirtildi.

Siluetin korunmasından çok, trafik hızının arttırılması amaçlanmış

Bilirkişi raporunda Tarihi Yarımadaya bağlanacak Avrasya Tünel Geçişi’ne ilişkin ise "Tarihi Yarımadanın silüetinin korunması kaygısından çok, Avrasya Tüneli vasıtasıyla trafik akış hızının arttırılmasının amaçlandığı" tespitinde bulunuldu. Avrasya Tüneli projesi kapsamında sahil şeridinde yer alan Kennedy caddesinin 3 şeritten 4 şeride çıkarılması, alt geçitler ve U dönüşü gibi uygulamaların trafik hızını arttıracağı ifade edildi. Oyçokluğu ile verilen kararda ‘ayrışık oy’ kullanan Bahtiyar Kayışoğlu, İstanbul’un artan nüfusu, metro ulaşım ağının geliştirilmesi ve siluete etkilerinin sınırlı olacağı gerekçesiyle aksi yönde görüş bildirdi. Kayışoğlu Avrasya Projesi ile Asya ve Avrupa arasında yolculuk süresinin kısalacağı şerhini de düştü.

Topkapı İETT Garajı ticaret alanından yeşil alana döndü

Topkapı İETT Garajı’nın bulunduğu alana ilişkin, oy birliğiyle yürütmenin durdurulması kararı verildi. CHP’nin dava dilekçesinde yeşil alan olarak kullanılması talebinde bulunduğu Topkapı İETT garajına ilişkin olarak da Soylu "Şehremini mahallesinde bulunan İETT garajının ticaret alanından çıkartılarak yeşil alan olarak kullanılması önemli kararlardan bir tanesidir" diye konuştu.

Kumkapı Balık Hali marina olmayacak

1. Derece koruma bölgesinde yer alan ve geçtiğimiz aylarda Avrasya Tüneli geçiş güzergâhı üzerinde olduğu gerekçesiyle yıkılan Kumkapı Balık Hali’nin marina olarak düzenlenmesine ilişkin kararda ise mahkeme oy birliğiyle yürütmenin durdurulması kararını verdi. Mahkeme kararında Belediye Hizmet Alanı’ olarak belirlenen alanın ne işleve sahip olacağı ve alandaki yapılaşma koşullarının net olarak belirtilmemiş olduğu gerekçesini sundu.

Yedikule Bostanlarına da yürütmeyi durdurma

UNESCO’nun dünya mirası listesinde yer alan ve Yedikule’den Ayvansaray’a kadar uzanan kara surları koruma bandında yapılacak işlemler için yürütmeyi durdurma kararı verildi. Yedikule Bostanlarının da yer aldığı bölgelerde yapılması planlanan açık spor alanları, rekreasyon alanları "Karasurlarının tarihsel kimliği ile çelişecek olması" gerekçesiyle uygun bulunmadı.

Sirkeci Garı Kültürel amaçlı kullanılacak

2. İdare Mahkemesinin kısmen yürütmeyi durdurma kararı verdiği yerler arasında Sirkeci Tren İstasyonu, Yedikule TCDD Atölyeleri, Yedikule Gazhanesi, Fatih bölgesi geneline inşa edilecek otoparklar, Sur içinde kalan öğrenci yurdu ve meslek okulları gibi maddeler öne çıkıyor. Mahkeme, Sirkeci Tren istasyonun demiryolu hattının atıl kalması nedeniyle gar olarak kullanılmaması’ ancak kültürel amaçlı kullanılması yönünde karar verdi. Yedikule TCDD Atölyeleri ve Gazhanesi için ise yeni yapılaşmaya izin verilmezken, mevcut alanın turizm ve kültür alanı olarak düzenlenmesi yönünde karar verildi.