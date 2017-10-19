T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tarihi yarım ada için acele kamulaştırma kararı

Resmi Gazete'de yayımlandı

19 Ekim 2017 07:00

İstanbul'un Fatih ilçesindeki bazı taşınmazlar, sosyal ve kültürel tesisler ile yol ve yaya meydanı yapımı amacıyla acele kamulaştırılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Fatih ilçesi Katip Muslahattin Mahallesi'ndeki bazı taşınmazların, sosyal ve kültürel tesisler ile yol ve yaya meydanı yapımı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Söz konusu kamulaştırmaya, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesine göre 2 Ekim tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından karar verildiği belirtildi.

ETİKETLER

fatihistanbulilçekamulaştırmabakanlar kuruluresmi gazete

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24