Tarihi yarım ada için acele kamulaştırma kararı

İstanbul'un Fatih ilçesindeki bazı taşınmazlar, sosyal ve kültürel tesisler ile yol ve yaya meydanı yapımı amacıyla acele kamulaştırılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Fatih ilçesi Katip Muslahattin Mahallesi'ndeki bazı taşınmazların, sosyal ve kültürel tesisler ile yol ve yaya meydanı yapımı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Söz konusu kamulaştırmaya, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesine göre 2 Ekim tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından karar verildiği belirtildi.