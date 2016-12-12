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Ekonomi
Deutsche Welle

Tarihi uzlaşma petrol fiyatını tetikledi

OPEC ile diğer ihracatçı ülkeler arasında anlaşma sağlanmasının ardından petrol fiyatı son bir buçuk yılın en yüksek seviyesine çıktı.

12 Aralık 2016 15:54

Petrol İhraç Eden Devletler Teşkilatı OPEC'ten sonra Rusya'nın da ham petrol arzını düşüreceğini açıklaması varil fiyatının 2015 yazından sonraki en yüksek düzeye çıkmasına yol açtı. Şubat teslimi Kuzey Denizi Brent tipi petrol yüzde 6,55 oranında pahalanarak 57,89 dolardan işlem gördü. Orta kalite Batı Texas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 5 artarak 53,92 doları buldu.

OPEC üyeleri ve petrol ihracatçısı diğer ülkeler uzun zamandır ilk kez iş birliği yapıp varil fiyatının artmasını sağlamak için arzı kısmayı kararlaştırmıştı. Hafta sonunda Viyana'da yapılan ve OPEC ülkeleriyle diğer 12 ihracatçı ülkenin petrol bakanlarının katıldığı buluşmada günlük petrol arzının 558 bin varil daha azaltılması kararlaştırıldı. Rusya günlük petrol üretimini 300 bin varil düşürmeyi kabul etti. Rusya Enerji Bakanı Aleksander Nowak üretimin tedricen düşürüleceğini ve kararlaştırılan indirim rakamlarına 2017 yılının nisan ya da mayıs ayında ulaşılacağını söyledi.

OPEC 2017 yılının ilk yarısında günlük petrol arzını 1,2 milyon varil azaltmayı ve toplam üretimi 32,5 milyon varille sınırlandırmayı kararlaştırmıştı. Viyana buluşmasından sonra petrol üretimini düşürmeyi kararlaştıran ülkelerin sayısı 20'ye çıkmış oldu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,dpa/AG,BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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OPECEden Devletler Teşkilatı OPECRusyaKuzey Denizi BrentBatı TexasViyanaEnerji Bakanı Aleksander NowakDeutsche Welle Türkçe DWdpa/AGBS

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