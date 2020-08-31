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Dünya

Tarihi uçuş: İlişkileri normalleştiren imzadan sonra İsrail'den BAE'ye ilk ticari uçuş gerçekleştirildi

31 Ağustos 2020 12:23

T24 Dış Haberler

İsrail'den havalanan uçak, ilişkileri normalleştiren anlaşmadan haftalar sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne üst düzey delegasyonları taşıyarak tarihe geçti. El Al Havayolları'na ait uçak, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yapılan ilk ticari uçuşu gerçekleştirdi.

Tel Aviv'den Abu Dabi'ye uçan uçakta ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun danışmanları yer aldı. 

LY971 sefer sayılı uçak, İsrail'in talebini Riyad'ın kabul etmesi üzerine bir başka ilki daha gerçekleştirerek Suudi Arabistan üzerinden uçtu.

Delegasyonu taşıyan uçağın üzerine Arapça, İbranice ve İngilizce "barış" kelimesi yazıldı. 

İsrail ve BAE, ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğuyla ülkeler arasındaki ilişkileri tamamen normalleştirecek bir anlaşmaya imza atmıştı. 

 

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