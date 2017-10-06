Tarihi taş kitabe, Belkahve'deki yerine konulacak

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in düşman işgalinden kurtuluşundan önce Atatürk\'ün kente baktığı Belkahve\'de bulunan çeşmenin alınlığına 1926 ile 1928 yılları arasında dönemin İzmir Vali Kazım Dirik\'in koydurduğu taş kitabe, Bornova\'nın kırsal Kavaklıdere Mahallesi Camisi\'nin bahçesinde bulundu. Üzerinde Osmanlıca olarak \'Vatanın ruhu, büyük Gazi. Düşman ordusunu denize atarken bu çeşmenin bulunduğu Belkahve\'den İzmir ve denizi temaşa buyurmuşlardır\' yazan kitabe, Bornova Belediyesi tarafından yeniden eski yerine konulacak.

İzmir\'in Bornova Belediyesi’nce geçen yıl 9 Eylül’de açılan ve kısa sürede binlerce ziyaretçiye Kurtuluş Savaşı ruhunu yaşatan Belkahve\'deki Ata Anı Evi, Kavaklıdere Mahallesi Camisi’nin bahçesinde bulunan taş bir kitabeyi de bünyesinde barındırmaya başlayacak. Mustafa Kemal Atatürk’ün 9 Eylül 1922’de kurtuluştan hemen önce İzmir’e Belkahve\'den baktığını kayıt altına alan taş kitabe, ilk konulduğu yer olan çeşmenin üstüne yeniden konulacak.

Bornova Belediyesi Kültür ve Turizm Danışmanı Altan Altın, Belkahve’nin 9 Eylül 1922 günü Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının İzmir’e kurtuluştan hemen önce baktığı yer olduğunu söyleyerek, \"Bornova Belediyesi bir yıl önce bu tarihi noktada Ata Anı Evi’ni açtı. Kısa süre önce bu alan ile ilgili çok önemli bir belgeye ulaştık. Kemalpaşalı tarihçiler Rahim Sağ ve Reha Korkut tarafından taş bir kitabe bulundu. Bu taş kitabe, Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’i buradan seyrettiğini teyit eden en somut belgelerden biri. Kavaklıdere Mahallesi Camisi’nin bahçesinde bulunan, bir kısmı kırık bu taş Arap alfabesiyle yazılmış\" dedi.

Yazılanlar tercüme edildiğinde Mustafa Kemal Atatürk’ün bu noktadan İzmir’i seyrettiğinin teyidinin ortaya çıktığını söyleyen Altın, kitabenin bir kısmının kırık olduğunu, metnin eksik bölümleri tamamlanıp tercüme edildiğinde, \'Vatanın ruhu büyük Gazi. Düşman ordusunu denize atarken bu çeşmenin bulunduğu Belkahve’den İzmir ve denizi temaşa buyurmuşlardır. Muhasebeyi hususiyenin yardımlarıyla İzmir Valisi Kazım Paşa tarafından tamir edilmiştir\' yazısının ortaya çıktığı bilgisini verdi. Altın, \"Kazım Dirik 1926 yılında İzmir Valisi olduğuna ve 1928 yılında da Latin harflerine geçildiğine göre bu kitabe 1926 ile 1928 yılları arasında hazırlanarak Belkahve Ata Anı Evi’nin hemen yanındaki çeşmenin alınlığına yerleştirilmiş. Bu kitabe çok önemli bir tarihi metin\" diye konuştu.

Bornova Belediye Başkanı CHP\'li Olgun Atila da Belkahve’nin hem Bornova ve İzmir hem de Türkiye için önemli bir değer olduğunu dile getirdi.



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