Tarihi tapınağın parçaları yol yapımında kullanılmış!

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, “dünyanın sekizinci harikası” sayılan Hadrian Tapınağı’nın da yer aldığı Kyzikos Antik Kenti’ndeki kazılarda iki kireç kuyusu bulundu. Ortaya çıkarılan ve bazı tarihi parçaların eritildiği tespit edilen iki kireç kuyusu, yeni bulgulara ulaşmayı hedefleyen arkeologlar arasında üzüntüye neden oldu. Yapılan tespitlerde "eritilen parçaların yol yapımında bile kullanıldığı" belirlendi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Kazı Başkanı Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nurettin Koçhan, "tapınaktaki kazıların bu yıl için sona erdiğini" belirterek "insan figürlerine ait baş, gövde, kol ve bacak parçaları çıkarıldığını" söyledi. "Ölçüleriyle Aydın’ın Didim ilçesindeki Apollon ve İzmir’in Selçuk ilçesindeki Artemis tapınaklarıyla eşdeğer Hadrian Tapınağı’nın uzunluğunun 116,2 metre olduğunu" söyleyen Koçhan şöyle konuştu:

“Bizans döneminde burada kireç ocağı çalıştırılmaya başlanmış. Sonra sayısı ikiye çıkmış ve bu ocaklar Osmanlı’nın bir döneminde ve çıkarılan yüzlerce yıllık tarihe ışık tutacak mermer parçaları eritilip kireç yapılmış. Sadece kireç yapılmamış. Bizans, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde bazı yapılarda buradan giden işlenmiş mermerler kullanılmış. Osmanlı döneminde İstanbul’a buradan işlenmiş mermerlerden götürülmüş. Karayolları, buradan çıkarılan tapınak mermerlerini asfalt yapmak için yola döşemiş. Yıllar içinde çeşitli nedenlerle tahrip olmuş ya da edilmiş bir tarihi yerde kazı çalışması yapıyoruz.”