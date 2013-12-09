Tarihi Tank Bakım Fabrikası arsası imara açılıyor

Emlak Konut GYO, Zeytinburnu'nda 111 dönümlük tarihi tank fabrikası arazisini 70 metre (23 kat) yüksekliğinde inşaat izniyle ihaleye çıkarttı. Apar topar askeri alan statüsünden çıkartılıp imara açılan arazide uzmanlara göre 16:9 kulelerine benzer bir yapılaşma söz konusu.

Elif İnce'nin Radikal'de yer alan habere göre, mahkemece yıkımına karar verilen 16:9’un yanı başındaki 111 dönümlük Zeytinburnu Tank Bakım Fabrikası arsası imara açılıyor. Sahilyolu (Kennedy Caddesi) üzerindeki arsayı TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO satışa çıkarttı. Üzerinde kültür varlığı olarak tescilli birçok askeri binanın bulunduğu arazide 70 metre (23 kat) yüksekliğinde konut, ticaret ve turizm alanı olarak inşaat yapılabilecek.

Emlak Konut’un 22 Kasım tarihli ihale ilanı yayımlanmadan 3 gün önce TOKİ’nin hazırladığı yeni imar planları da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.

Emlak Konut GYO ve Zeytinburnu Belediyesi buraya 70 metre yüksekliğinde inşaat yapılmasının Ocak 2012’de İBB Meclisi tarafından onaylanan ‘Tarihi Kent Merkezi Siluetini Etkileyen Alanlarda Olumsuz Yapılaşma Koşullarının Engellenmesine Yönelik 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nın plan notuna uygun olduğunu savundu.

Uzmanlar ise 4. İdare Mahkemesi’nin Zeytinbur-nu’ndaki 16:9 kulelerinde ‘tarihi siluete giren’ katlarla ilgili verdiği yıkım kararının yankıları sürerken komşu arazide benzer bir yapılaşmaya gidilmesini eleştirdi.

TMMOB Mimarlar Odası’ndan Mücella Yapıcı, “İBB’nin siluet notunun esası, kentin sahip olduğu özgün siluetin etkilenme bölgeleri ile birlikte etüt edilerek korunması ve gerekirse yapılaşmayı belirleyen değerlerin de aşağı çekilmesidir. Bu çalışma yapılmadan bütün deniz seviyesindeki binalar 70 metreye çıkartılacaksa, bu tam bir felaket olur. Plan notunun asıl amacı rant doğrultusunda saptırılmaktadır” diye konuştu.

16:9

Zeytinburnu’nda yükselen ve şehrin siluetini bozduğu belirlenen ‘OnaltıDokuz’ (16/9) isimli gökdelenler için İstanbul 4. İdare Mahkemesi yıkım kararı verdi.

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