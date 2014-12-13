Tarihi surlara kurulan restorasyon iskelesi çöktü: 2 işçi yaralı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa'nın İznik İlçesi'ndeki restorasyon çalışmaları özel bir firmaya yaptırılan Lefke Kapı Surları'nda iskele çöktü. Kazada yaralanan iki işçi hastaneye kaldırıldı. İznik Lefke Kapı restorasyon çalışmaları geçen Ağustos ayında yapılan ihale ile özel bir firmaya verildi. Maliyeti 1 milyon 739 bin lira olan restorasyon çalışmaları devam ederken, kurulan iskele bugün çöktü.

Doğan Haber Ajansı'ndan Mehmet Buldu'nun haberine göre, iskeleden düşen işçiler Ünal Aykaç (54) ile İbrahim Artan (39) yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil Servisi tarafından ilk müdahaleleri yapılan işçiler, ambulans ile İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden durumu ağır olan İbrahim Artan, Bursa'da Muradiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Soruşturmaya, İznik Cumhuriyet Savcılığı'nca başlandı.