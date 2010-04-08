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Dünya

Tarihi START bugün imzalanıyor

ABD Başkanı Barack Obama, ABD ile Rusya arasında bugün imzalanacak olan yeni START anlaşması için Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’a geldi.

08 Nisan 2010 03:00

T24- İki ülkenin nükleer silahlarının azaltılmasını öngören anlaşma, Prag Sarayı’nda iki lider tarafından öğle saatlerinde imzalanacak.


Moskova ve Washington, anlaşmanın imzalanmasını takiben nükleer silahlarında indirime gidecek. İlk START anlaşması 1991’de imzalanmış ve süresi 2009 sonunda dolmuştu.


Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev de dün akşam saatlerinde Prag’a gelmişti. Çek başkentinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındığı açıklanmıştı.


Başkentte 5 bin kadar polis yarına kadar görev yapacak.

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