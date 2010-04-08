Tarihi START bugün imzalanıyor

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Moskova ve Washington, anlaşmanın imzalanmasını takiben nükleer silahlarında indirime gidecek. İlk START anlaşması 1991’de imzalanmış ve süresi 2009 sonunda dolmuştu.



Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev de dün akşam saatlerinde Prag’a gelmişti. Çek başkentinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındığı açıklanmıştı.



Başkentte 5 bin kadar polis yarına kadar görev yapacak.