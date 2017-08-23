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Tarihi semte 51 kedi evi

İbrahim LALELİ / ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın en merkezi noktası tarihi Kalekapısı'na, üzerinde bağışçıların isimlerinin yazılı olduğu 51 kedi evi konuldu

23 Ağustos 2017 13:26

İbrahim LALELİ / ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın en merkezi noktası tarihi Kalekapısı\'na, üzerinde bağışçıların isimlerinin yazılı olduğu 51 kedi evi konuldu.
Kalekapısı Esnafları Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği (KALEDER) tarafından yaptırılan ve maliyetini hayvanseverlerin karşıladığı kedi evleri, bölgeyi gezen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Tek tip yaptırılan evlerin farkı ise renkleri ve üzerlerinde yazılı hayvanseverlerin isimleri. Kedi evlerinin hemen yanında bulunan gönüllü noktasında ise hayvanseverlerin bağışları kabul ediliyor. Kaleiçi\'ni gezip görmek isteyenlerin yürüyüş yolu üzerinde bulunan kedi evlerinde vatandaşların sokakta bulup getirdiği sahipsiz kediler barınıyor.
Ücretsiz sahiplendirmenin de yapıldığı kedi evlerinin örnek bir proje olduğunu belirten KALEDER Başkanı Hasan Kilit, \"Şu an 50\'nin üzerinde kedi evimiz var. Bu sayıyı Kaleiçi\'ne kuracağımız kedi evleriyle 80\'e çıkarmayı hedefliyoruz. Yüzlerce turist burada her gün kedilerle zaman geçiriyor\" dedi.
GÖNÜLLÜLÜK ESASINA GÖRE
Projenin gönüllülük esası üzerine şekillendiğini söyleyen Hasan Kilit sözlerini şöyle sürdürdü:
\"Kaleiçi ve Kalekapısı birbirinden ayrılmaz, birlikte bir bütün olan Antalya\'nın iki önemli noktası. Kedi evleri projemizi de Kalekapısı saat kulesi karşısında gerçekleştirdik. Projeye başlarken, dünyada bizimle birlikte yaşayan canlılar olduğuna dikkat çekmek istedim. En yakınımızdaki canlılar ise kedi ve köpekler. Yavaş yavaş diğer parklara da yayılacağız. Projemi büyütmek için çalışıyorum. Avrupa\'ya da bu projeyi taşıyacağım. Dünyanın her tarafında kedi evleri olsun istiyorum.\" 
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