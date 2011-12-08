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Spor

Tarihi rozet Fenerbahçe Müzesi'ne bağışlandı İSTANBUL (A.A)

08 Aralık 2011 15:22

-Tarihi rozet Fenerbahçe Müzesi'ne bağışlandı İSTANBUL (A.A) - 08.12.2011 - Üzerinde Osmanlıca eski yazılar bulunan ve ender rastlanması nedeniyle koleksiyonerlerin büyük ilgisini çektiği bildirilen tarihi Fenerbahçe rozetlerinden biri, sahibi Nuray İffet Yüzak tarafından Fenerbahçe Müzesi'ne bağışlandı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Nuray İffet Yüzak, 1975 yılında vefat eden babası Ali Yurdakul'dan kendisine miras kaldığını belirttiği tarihi rozeti, eşi Mehmet Yüzak ile birlikte Fenerbahçe Müzesi'ne verdi. Rozeti, Fenerbahçe Tarih Müze ve Arşiv Kurulu Üyesi Atilla Bartın ile Fenerbahçe Müzesi Müdürü Alp Bacıoğlu teslim aldı. Nuray İffet Yüzak, rozeti müzeye verirken yaptığı açıklamada, ''Rahmetli babam bu rozeti yakasından hiç çıkarmazdı. Zaten ona da dedemden kalmış. En iyi muhafaza edileceğini düşündüğüm yer olduğunu için, şimdi onu müzemize veriyorum'' dedi. Açıklamada, Türkiye'nin 1928 yılındaki ''Harf Devrimi'' ile Latin harflerine geçmesinden önce, sarı-lacivertli kulübün çeşitli dönemlerde, üzerinde arması ve Osmanlıca eski yazılar bulunan rozetlerden yaptırdığı, o dönemde 2'si İngiltere'de, 1'i de Viyana'da yaptırılan 3 ayrı versiyondan oluşan bu rozetlerden yaklaşık 200-250 adet arasında üretildiğinin tahmin edildiği ve çok azı günümüze ulaşabilen bu rozetlerin, tarihi değer taşıdığı kaydedildi.

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