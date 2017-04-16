Tarihi referandumda oy verme işlemi başladı

Anayasa değişikliğine ilişkin tarihi referandumda doğu illerindeki seçmenler saat 07:00'den itibaren oy vermeye başladı.

Halk oylamasında yurt içinde 55 milyon 319 bin 222 seçmen, 167 bin 140 sandıkta oy kullanacak. Cezaevlerine de 461 sandık kuruldu.

Oy vermenin başladığı iller şöyle:

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis.

Ülkenin geri kalan bölümünde ise oy verme işlemleri saat 08:00'da başladı.

17.00'de sandıklar kapanacak

Doğu'da sandık kapanış saati 16:00 olurken, diğer illerde oy verme işlemi 17:00'de sonlanacak.

Seçmenlerin, anayasa değişikliği referandumunda oy kullanırken, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan kimlik kartlarından herhangi bir resmi nitelikteki belgeyi yanında bulundurması gerekecek.

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmi bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kağıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şart olacak.

Cep telefonu ile girmek yasak

Seçmenler, beyaz renk üzerinde "Evet", kahverengi renk üzerinde "Hayır" ibareleri bulunan iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulaları ile "tercih" mührü kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulu internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gereğinin altını çizdi:

Sandık kurulu görevlisi, seçmenin kimliğini alarak seçmen listesinde ismini bulacak ve kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve mührü seçmene vererek kabinde oyunu kullanmasını isteyecek.

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak ve bunların cezası olacak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak.

Oy pusulasına basılacak mühür, tercih edilen alanın dışına taşırılmayacak. Birleşik oy pusulasında tercih edilen alana "TERCİH" mührü basılacak ve mührün kuruması beklenecek. Mühürlenen yer dışta kalacak şekilde oy pusulası katlanıp zarfa konulacak.

Seçmenler, zarfı sandığa attıktan sonra, sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imzasını atacak.

Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedensel engeli açıkça belli olanlar, o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık alanında bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla oylarını kullanabilecek. Bir seçmen birden fazla engelli seçmene yardım edemeyecek.

Sandık kurulu başkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım amacıyla oy verme kabinine giremeyecek, oy kullanma sırasında yardım edemeyecek.

İsteyen görme engelli seçmen, yanlarında getirdikleri "Oy Pusulası Şablonu" aracılığıyla oylarını kullanabilecek.

BBC Dünya Servisi ve BBC Türkçe'nin muhabirleri de referandumu İstanbul ve Ankara'da takip ederek, Twitter'dan gelişmeleri anlık olarak aktaracak.

bbc.com/turkce sayfasındanki canlı anlatım bölümünde de kesinleşen sonuçlar, liderlerin açıklamaları ve diğer tüm gelişmeler anbean yer bulacak.