Muğla'daki Şeyh Camii avlusundaki 18 ve 19'uncu yüzyılda
yaşayan müftü, şeyh ve kadıların mezarlarının bulunduğu tarihi mezarlık çöplüğe
döndü. Birçok mezar taşı da kırıldı. Caminin çatı aktarımından kalan kiremitler
mezarların üstüne atıldı. Mezar taşları konusunda araştırma yapan Prof.Dr. Namık
Açıkgöz, ölülere, tarihe ve mezar taşlarına büyük saygısızlık yapıldığını
belirtti.
Muğla Şeyh Bedrettin
Mahallesi'ndeki 444 yıllık tarihi Şeyh Camii'nin avlusunda bulunan mezarlık
bakımsızlıktan çöplüğe döndü. Plastik kutuların yanı sıra çuvalların atıldığı
alan mikrop yuvası halini aldı. Caminin çatı aktarımından kalan kiremitler de
mezarların üstüne konulunca, ölenlerin adlarının yazılı olduğu taşlar görünmez
hale geldi. Birçok mezar taşı da kırıldı. Çöpler nedeniyle çevreye de ağır
kokular yayılmaya başladı.
Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Namık Açıkgöz, ölülere, tarihe ve mezar taşlarına büyük
saygısızlık yaptığını belirtti. Tarihi mezarlığın bilinçsizce çöplüğe
çevrildiğini ve inşaat atıklarıyla doldurulduğunu belirten Prof.Dr. Açıkgöz
“Birçok mezar taşı kırılmış. Bunların her birinin üstünde önemli bilgiler var.
Mezarlık acilen temizlenmeli. Etrafı yeşil alan yapılmalı. Yürüyüş yolları
oluşturularak ziyarete açılmalı. Bu mezarlıktaki taşların üstündeki yazıtların
tamamını inceledim. Zamanında Muğla'nın gelişmesi ve yönetilmesinde görev
almışlar. Kadı Süleyman Efendi, Hafız Ahmet Efendi, Muğla Müftüsü Bekir Efendi
gibi önemli kişiler burada yatıyor” dedi.