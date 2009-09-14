Muğla'daki Şeyh Camii avlusundaki 18 ve 19'uncu yüzyılda yaşayan müftü, şeyh ve kadıların mezarlarının bulunduğu tarihi mezarlık çöplüğe döndü. Birçok mezar taşı da kırıldı. Caminin çatı aktarımından kalan kiremitler mezarların üstüne atıldı. Mezar taşları konusunda araştırma yapan Prof.Dr. Namık Açıkgöz, ölülere, tarihe ve mezar taşlarına büyük saygısızlık yapıldığını belirtti.



Muğla Şeyh Bedrettin Mahallesi'ndeki 444 yıllık tarihi Şeyh Camii'nin avlusunda bulunan mezarlık bakımsızlıktan çöplüğe döndü. Plastik kutuların yanı sıra çuvalların atıldığı alan mikrop yuvası halini aldı. Caminin çatı aktarımından kalan kiremitler de mezarların üstüne konulunca, ölenlerin adlarının yazılı olduğu taşlar görünmez hale geldi. Birçok mezar taşı da kırıldı. Çöpler nedeniyle çevreye de ağır kokular yayılmaya başladı.



Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Namık Açıkgöz, ölülere, tarihe ve mezar taşlarına büyük saygısızlık yaptığını belirtti. Tarihi mezarlığın bilinçsizce çöplüğe çevrildiğini ve inşaat atıklarıyla doldurulduğunu belirten Prof.Dr. Açıkgöz “Birçok mezar taşı kırılmış. Bunların her birinin üstünde önemli bilgiler var. Mezarlık acilen temizlenmeli. Etrafı yeşil alan yapılmalı. Yürüyüş yolları oluşturularak ziyarete açılmalı. Bu mezarlıktaki taşların üstündeki yazıtların tamamını inceledim. Zamanında Muğla'nın gelişmesi ve yönetilmesinde görev almışlar. Kadı Süleyman Efendi, Hafız Ahmet Efendi, Muğla Müftüsü Bekir Efendi gibi önemli kişiler burada yatıyor” dedi.





