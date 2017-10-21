Tarihi Mardin'de bir sokak daha güzelleşti

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, tarihi Mardin\'i güzelleştirme çalışmaları kapsamında bir sokağı daha güzelleştirdiklerini söyledi.

Mardin\'in tarihi yapısına uygun çalışma başlatalan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu çerçevede bir sokağı daha süsledi. Cumhuriyet Meydanı yakınındaki Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı\'nın bulunduğu sokak yenilenerek göz alıcı bir hale getirildi. Sokaktaki tarihi binanın bir bölümü daha restore edilerek kafe haline getirildi. Sokağın açılışı da yapılan törenle gerçekleşti. Açılışa Vali Mustafa Yaman ve AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Açılışta konuşan Vali Yaman, çalışmalar ile değişimi sağladıklarını belirterek, şöyle dedi:

\"Şehrimizde değişim hareketi ile birçok bölgede çalışmalarımız sürüyor. Önem verdiğimi bölgelerden birisi de şüphesiz Tarihi Mardin\'dir. Biz buram buram tarih kokan taşların konuştuğu bölgemizde sokaklarımızın daha güzel olması için çaba veriyoruz. Bu nedenle sokak sağlıklaştırmaları yapıyoruz. Bugün bir sokağı daha güzelleştirdik. Sokağımızda daha önce Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı\'nı taşımıştık. Başkanlığımızı restore ettiğimiz tarihi bir evde açmıştık. Biz burada değişimi sokağımızda sürdürdük. Bu nedenle daire başkanlığımızın bulunduğu sokağı güzelleştirdik. Aynı zamanda binamızın yanında atıl olan bir bölümü de restore ederek kafeterya olarak hizmete açtık. İlimizde değişim devam edecek.\"

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