Tarihi maçta Leverkusen Hakan Çalhanoğlu ile puanı kopardı

Bundesliga'da 24. hafta maçında Bayer Leverkusen, deplasmanda Augsburg karşısında 3-0 geriye düştüğü maçta son 30 dakikada bulduğu gollerle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Penaltı atışını kullanan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90+3. dakikada topu filelere gönderdi ve 3-3'lük skoru yakaladı.

WWK Arena'da oynanan karşılaşmada Augsburg, Ja-Cheol Koo'nun 5 ve 44. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi ekip, 57. dakikada Güney Koreli oyuncu Koo ile bir gol daha bularak farkı 3'e çıkardı: 3-0

Eurosport'taki habere göre, toparlanan Bayer Leverkusen, 60. dakikada Karim Bellarabi ve 80. dakikada Paul Verhaegh'ın kendi kalesine attığı gollerle skoru 3-2'ye getirdi. Maçın 90+2. dakikasında Jeffrey Gouweleeuw'un ceza alanında topa elle müdahale etmesiyle konuk ekip penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90+3. dakikada topu filelere gönderdi ve karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı.

Bu sezon üçüncü golünü kaydeden Hakan, Bundesliga'da sahaya ilk kez kaptan olarak çıktı. Bayer Leverkusen'de Ömer Toprak sakatlığı sebebiyle kadroda yer almazken, Augsburg ekibinde Halil Altıntopyedek kulübede oturdu.

Bayer Leverkusen bu skorla 36 puanla 8. sırada yer alırken, Augsburg 26 puan ve maç fazlasıyla 14. sıraya geriledi.