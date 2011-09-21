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Spor

Tarihi maçı 46 bin kadın ve çocuk izledi İSTANBUL (A.A)

21 Eylül 2011 02:32

-Tarihi maçı 46 bin kadın ve çocuk izledi İSTANBUL (A.A) - 20.09.2011 - Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Manisaspor ile yaptığı ve 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı 46 bin kadın ve çocuk taraftarın izlediği açıklandı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Manisaspor ile Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 46 bin kadın ve çocuk taraftarın izlediği bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonunun seyircisiz oynama cezası olan maçlara kadın ve 12 yaş altındaki çocukların alınması kararının ilk kez uygulandığı Fenerbahçe-Manisaspor maçında tribünlerin yine dolduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Tribünleri dolduran 46 bin kadın ve çocuk taraftarımız karşılaşma boyunca takıma destek verirken, tribünler de renkli görüntülere sahne oldu. Öte yandan stat çevresinde bulunan erkek taraftarlarımız da tezahüratlarıyla takıma desteklerini sürdürdü. Maç öncesinde 41 bin 663 kişinin statta olduğu, ancak kapıların açılmasıyla birlikte bu rakamın 46 bine yükseldiği öğrenildi.''

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