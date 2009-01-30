Tarihi maç Nadal'ın

Avustralya Açık'ta yarı final mücadelesinde iki İspanyol raket Nadal ile Fernando Verdasco maçı tenisseverlerin nefesini kesti.



Tam 5 saat 15 dakika süren nefis mücadele baştan sona harika sayılar, çekişmeler ile geçerken, Fernando Verdasco belki de kariyerinin en yüksek performansını gösterse de Rafael Nadal'a boyun eğmek zorunda kaldı.



Toplam 22 milyon Avustralya Doları ödüllü turnuvanın 12. gününde 1 numaralı seri başı Rafael Nadal ile 14 numaralı seri başı Fernando Verdasco karşı karşıya geldi. İki ispanyol raketin 5 saat 14 dakikalık nefesleri kesen mücadelesinde gülen taraf 6-7, 6-4, 7-6, 6-7 ve 6-4'lük setlerle Rafael Nadal oldu.



Rod Laver Arena'daki maçın ilk setinde büyük çekişme vardı. Her iki tenisçi de servis oyunlarını alırken, galibi tie-break belirledi. Verdasco karşısına çıkana kadar oynadığı 5 maçı da set vermeden kazanan Nadal, tie-break'i kaybederek 1-0 geriye düştü.



İkinci sette de oldukça güzel vuruşlar ve yine başa baş bir mücadele vardı. Bu setin 10. oyununda 7. servis kırma şansını değerlendiren Rafael Nadal 6-4'lük set sonucuyla eşitliği sağladı.



Üçüncü setin ikinci oyununda rakibinin servisini kıran ve 2-0 öne geçen 1 numaralı seri başı, daha sonra kendi servisini kırdırınca durum 2-2 oldu. İspanyol raketlerin, 3. setteki mücadelesini de tie-break oyunu belirledi. Bu kez tie-break oyununu alan Rafael Nadal, setlerde 2-1 öne geçti.



Alınan ve kaçan puanlarıyla izleyenleri sık sık ayağa kaldıran maçın dördüncü setinde de kopma olmadı. Etkili servisleriyle güçlü rakibine direnen Verdasco ile vatandaşının çok fazla basit hata yapmasını iyi değerlendiren Nadal'ın kapışmasında üçüncü kez tie-break'e gidildi. Tie-break'te çok iyi bir performans sergileyen Verdasco, 7-1'lik oyunla maçı final setine götürdü.



Son setin ortalarına gelindiğinde bu müthiş maç tarihteki yerini çoktan almıştı. 1991 yılında Boris Becker ile Omar Camporese arasında oynanan ve 5 saat 11 dakika süren maçı tarihe gömen Nadal-Verdasco mücadelesinin 10. oyununda servis kıran Rafael Nadal, 6-4'lük set oyunuyla maçı kazandı.



Dünyanın 1 numarası Nadal, bu sonuçla Avustralya Açık'ta ilk, kariyerinin 8. Grand Slam finaline yükseldi.



Roger Federer ile Rafael Nadal arasındaki final maçı 1 Şubat Pazar günü TSİ 10.00'da oynanacak.

