Tarihi köşkün bahçesine rezidans

T24- Mustafa Kemal Atatürk’ün eşi Latife Hanım’ın Beyoğlu Gümüşsuyu’nda 20 yıl önce yıkılan köşkünün bulunduğu arsaya Dubai merkezli Kaizen firması 16 lüks konutun içinde bulunduğu bir rezidans yapmaya hazırlanıyor. İmar planına göre, firmanın Latife Hanım Köşkü’nü de yeniden inşa etmesi gerekiyor.

Milliyet gazetesinde yer alan haberde, Mustafa Kemal Atatürk ile Latife Hanım’ın aşklarına, evliliklerine ve ayrılık dönemlerine şahitlik etmiş iki köşkten biri olan Gümüşsuyu’ndaki Latife Hanım Köşkü’nün üzerinde bulunduğu arsanın sahibi, yaklaşık 20 yıl önce inşaat yapmak için izin istediği yazıyor.

Koruma Kurulu da, 1989 yılında köşkün aslına uygun olarak yeniden yapılması şartıyla arazinin diğer bölümüne konut yapılmasına onay verdi. Metruk durumdaki köşk proje kapsamında yeniden yapılmak üzere yıkıldı. Betonarme bina inşaatına başlanırken, tarihi köşkün yapımına ise bir türlü başlanamadı. Bu nedenle inşaat, restorasyon projesine uygun davranılmadığı için mühürlendi.



Yeni plan yapıldı

Köşkün bahçesinde yapımı durdurulan iki katlı yapının bulunduğu arsanın imar durumu daha sonra değişti. Arazi, Beyoğlu 1/5000 ölçekli Kentsel SİT Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda yeniden ele alındı. Yeni planla, söz konusu arsa “orta yoğunlukta konut” alanına alındı.

Planın “Eski Eser-Kayıp Eser Envanteri”nde, söz konusu arsada, “1. grup korunması gerekli kültür varlığı Latife Hanım Köşkü”nün olduğu belirtilerek, yeniden inşaa edilmesi şartı kondu.

Plana bir vatandaş itiraz ederek arazideki konut fonksiyonunun kaldırılmasını talep etti. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, itirazı sonraki planlama aşamasında değerlendirmesi gerektiği gerekçesiyle reddetti.

Taksim Rezidans

Bu arada el değiştiren arsanın yeni sahibi olan Londra, Dubai ve İstanbul’da proje geliştiren Dubai merkezli Kaizen İnşaat, yeni bir proje hazırladı. Proje, çalışması süren 1/1000 ölçekli Beyoğlu Kentsel SİT Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın kabul edilmesinin ardından uygulamaya konulacak. Kaizen firması, internet sitesinde, “Taksim Rezidans” isimli projeleri kapsamında 16 lüks daire yapacaklarını bildiriyor.

