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Tarihi konak kül oldu

Özcan DURUSOY/BULDAN (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, 'Terzi Ayşe Evi' olarak bilinen tarihi tescilli konak çıkan yangında küle döndü

21 Kasım 2017 18:17

Özcan DURUSOY/BULDAN (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Buldan ilçesinde, \'Terzi Ayşe Evi\' olarak bilinen tarihi tescilli konak çıkan yangında küle döndü.
Bugün saat 12.30 sıralarında, Ayhan Yorulmaz\'ın sahibi olduğu, Yalçınkaya mahallesindeki tarihi tescilli bir konakta yangın çıktı. Alevler kısa sürede iki katlı, cumbalı kagir konağı tamamen sardı. Restorasyon projelendirme çalışmalarını yürüten ekibin ısınmak için yaktığı bir ateşten de çıkmış olabileceği olasılığı üzerinde durulan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çaba ile söndürüldü. 150 yıllık tarihi geçmişi olan konak kullanılmaz hale geldi. Ayşe Karacaoluk\'a ait olan konak, bir süre önce Denizlili öğretmen Ayhan Yorulmaz tarafından satın alınmıştı. Söndürme çalışmalarını izleyip, yangın hakkında bilgi alan Buldan Kaymakamlığı\'na vekalet eden Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya, Buldan\'ın tarihi konaklarından birinin yok olduğunu belirterek, yangının nasıl çıktığı ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Kaymakam Akkaya, soruşturma sonucuna göre sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını kaydetti. Kaymakam Akkaya, can kaybı yaşanmamasının, yangının tek sevindirici yanı olduğunu da söyledi.

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