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Ekonomi

Tarihi köftecinin ismi icradan satışta

Tarihi Sultanahmet Köftecisi’nin ismi 2008 yılına ait bir borcun ödenmediği gerekçesiylle haciz konulup icra yoluyla satışa çıkıyor

29 Ekim 2011 03:00


T24- Tarihi Sultanahmet Köftecisi’nin marka ismi, 2008 yılına ait 37 bin 500 dolarlık borç senedi ödenmediği için icra kanalıyla satışa çıkarıldı. 91 yıllık mazisi olan meşhur köftecinin sahibi Mehmet Tezçakın, kendi adına düzenlenen senedin karşılığını tüm ısrarlara rağmen alacaklısına ödemedi. Alacaklı avukatı Sinem Karataş müvekkili adına senedin tahsili için icraya başvurdu.


Hürriyet'in haberine göre, Ankara 6. İcra Müdürlüğü’nün 2009/3325 esas sayılı dosyasıyla başlatılan icra takibinde Tezçakın, adına kayıtlı 15 markaya haciz konulup bu markaların satış işlemleri başlatıldı. Bilirkişi, markalara 2 milyon lira değer biçti.


Satış gerçekleşebilir


İcra İflas Kanunu hükümleri gereğince markalar birinci satışta bu değerin yüzde 60’ına, (1 milyon 200 bin) ikinci satışta ise değerinin yüzde 40’ına (800 bin TL) satılacak. Markanın satışı gerçekleşirse Tezçakın ailesinin artık hukuken bu markayı kullanma hakkı kalmayacak. Bu aşamadan sonra 91 yıllık marka ismi, yeni sahibi kullanmaya hak kazanacak. Faiz ve masraflarla birlikte 100 bin lirayı bulan borcun ödenip ödenmeyeceği merak ediliyor.


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