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Tarihi kilise ateşe verildi

Kilisenin çatısında uçucu madde bağımlılarının kullandığı malzemeler bulundu

05 Eylül 2017 02:39

Erzurum'un Oltu ilçesindeki tarihi Oltu Rus Kilisesi ateşe verildiMahalle sakinleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kilise yanmaktan kurtarıldı. İddiaya göre hiçbir görevlinin olmadığı kiliseyi tinercilerin yaktığı belirtildi.

GazeteDuvar'da yer alan habere göre, Oltu İlçesi’ndeki Aslanpaşa Mahallesi Bayram Sokak’ta Osmanlı- Rus Savaşı’ndan sonraki yıllarda Ruslar tarafından yapılan kilisede dün saat 16.00 sıralarında iddiaya göre, tinercilerin yaktığı ateş sonucu yangın çıktı. Mahalle sakinleri ve itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile kilise tamamen yanmaktan kurtarıldı. Kilisenin çatısında uçucu madde bağımlılarının kullandığı malzemeler bulundu.

"Yangın gece çıksa kimse fark etmezdi"

Yangında kilisenin iç duvarlarında hasar oluştu. Bakımsız ve sahipsiz Oltu Rus Kilisesi’nin son dönemde madde bağımlılarının meskeni olmasından yakınan mahalle sakinleri tarihi yapı içerisindeki eski yataklara tinercilerin attığı sigaranın yangının çıkmasına neden olduğunu söyledi. Mahalle sakinleri, “Yangın gece çıksa kimse fark edemezdi, kilise tamamen kül olurdu” diye konuştu.

 

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