Tarihi imza töreninde Charles Aznavour da vardı.

İsviçre’nin başkenti Zürih’te Türkiye ile Ermenistan arasındaki tarihi imza töreninde ünlü Ermeni şarkıcı Charles Aznavour da vardı.



Aznavour, Ermenistan’ın İsviçre Büyükelçisi olarak bulunuyordu törende. Türkiye doğumlu bir Ermeni ailenin oğlu olan Aznavour, imza töreni öncesinde, “Soykırım olmasaydı bugün Türkiye’nin dünyaca ünlü sanatçısıydım” dedi. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Aznavour, hiçbir zaman Türk düşmanı olmadığını da yayımlanan hatıralarında dile getirmişti. Türkiye doğumlu Ermeni bir ailenin çocuğu olan ünlü şarkıcı Charles Aznavour, Aras Yayınları tarafından yayımlanan, ‘Geçmiş Zaman Olur ki’ adlı anılarında, 1915’teki tehcirde canlarını zor kurtaran anne ve babasının hiçbir zaman intikam ve düşmanlık hisleri beslemediğini belirterek şunları söylüyor:



“Kesin olan bir şey var: Annemle babamın modern Türkiye’yi küçümseyip kötülediğine hiç tanık olmadım; bize hiçbir zaman Türk halkına karşı kin aşılamadılar. Tam tersine, Türkiye’nin güzel bir ülke, kadınlarının çok alımlı, mutfağının Ortadoğu’nun en iyi mutfağı olduğunu ve temelde bu halkla aramızda birçok benzerlik bulunduğunu söylediklerini işitmişimdir hep. Soykırım olmasaydı -ya da en azından tanınmış olsaydı- bu anlaşmazlık bizim ikinci-üçüncü kuşağın belleğinde bu kadar derin yer etmezdi (s.15)”



Asla katılmadım



Aznavour, kendisi hakkında çıkartılan Karabağ’daki Ermeni-Azeri savaşına para yardımı yaptığı iddialarını da kesin bir dille reddederek, ne Paris’te, ne de başka bir yerde hiçbir 24 Nisan törenine katılmadığını vurguluyor ve şöyle devam ediyor:



“Bazı Türk ve Azeri gazeteciler geçmişle ilgili ne söylemiş ya da yazmış olursa olsun, ben asla -bakın ‘asla’ diyorum- 24 Nisan’da katliamı anmak üzere Paris’te ya da başka bir yerde yapılan bir yürüyüşe katılmadım. Karabağ’a silah da göndermedim. Azerilerle Karabağ Ermenileri arasındaki çatışmalar sırasında silah alımı için para da toplamadım. Kadınların ve çocukların yaralanmasını ya da öldürülmesini amaçlayan bir eyleme girişmeyecek kadar saygım var insanoğluna (s.14)”



Aznavour, Adapazarlı annesini ve Ahıskalı babasını ise şu sözlerle tanıtıyor: “Ben nasıl Fransız’sam, annem de Türkiye’de doğduğu için Türk’tü; Adapazarı’nda, tütün eksperi bir babadan doğmuştu. İki erkek, bir kız kardeşi vardı; hepsi kırımda ölmüştü. Tanrı bilir nasıl. Babam, Ermeni asıllı Gürcü Mişa Aznavuryan ise Ahıska doğumluydu. Gürcistan Ermenileri kırıma uğramamışlardı. Annem de babam da sanatçıydı