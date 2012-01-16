-Tarihi İçkale'deki kazı çalışmasına yeniden başlandı DİYARBAKIR (A.A) - 16.01.2012 - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tarihi İçkale'de insan kafatasları bulunması üzerine başlatılan ve hafta sonu ara verilen kazı çalışmaları, yeniden başladı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sur ilçesinde bir dönem ''ceza ve tevkifevi'' olarak kullanılan tarihi İçkale'de 11 Ocak'ta çevre düzenleme çalışmaları sırasında insan kafatasları bulunması üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. Özel yetkili savcı nazaretinde 12-13 Ocak tarihlerinde bölgede yapılan ve hafta sonu ara verilen kazı çalışmaları bugün yeniden başladı. Bu arada, kazılarda bulunan kemiklerin numaralandırıldıktan sonra DNA tespiti için toplu halde İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği, orada yapılacak işlemin ardından, yakınlarının kayıp olduğunu iddia eden vatandaşlardan alınacak kan örnekleriyle, kemiklerden elde edilen DNA'ların karşılaştırılıp, kimlik tespitlerinin buna göre yapılacağı belirtildi. Öte yandan, 11 Ocak'ta tarihi İçkale'de çevre düzenleme çalışmaları sırasında 6 adet insan kafatası bulunmuş, bunun üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılarak bölgede kazı yapılması kararlaştırılmış, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarına ise ara verilmişti.