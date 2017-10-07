Tarihi İçkale'de sanat musikisi eşliğinde defile 

Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Olgunlaşma Enstitüsü ile Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ekipleri, restore edilen tarihi İçkale\'de sanat musikisi eşliğinde Ulu Camii ve Mezopotamya temalı defile düzenledi.

Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü\'nün ortaklaşa yaptığı ve koro şefi Tanju Demirkol yönetiminde gerçekleştirlen koronun açılış konseri, geleneksel kıyafet defilesiyle, Sur İlçesi\'nde bulanan tarihi İçkale\'de yapıldı. Olgunlaşma Enstitüsüsü bünyesinde yer alan öğrencilerin diktikleri ve adına tarihi Ulu Camii ile Mezopatamya olarak tanıttıklar giysiler, mankenlerin giyimiyle müzik eşliğinde tanıtıldı. Çok sayıda kişinin izlediği etkinlikte, defile sonrası Devlet Klasik Türk Müziği Korosu\'nun ezgileri tarihi mekanda gösterime sunuldu.

Diyarbakır Devlet Korusu Müdürü Derya Akkoç, koro olarak sezona verdikleri konser ile başladıklarını, bu etkinliği tarihi bir mekanda yapmak için İçkale\'yi tercih ettiklerini söyledi. Akkoç, \"Sezonun açılışını tarihi mekanda yaparken, olgunlaşma enstitüsünün el emeği, göz nuruyla yaptığı kıyafetleri etkinliğimizde sergilemek istedik. Hem müziği, hem el emeği, göz nuru olan motifleri hem de tarihi bir araya getirip, seyircilere görsel bir şölen yapmayı amaçladık\" dedi.

Kentin geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve gelecek nesile aktarmaya çalışan bir kurum olduklarını anlatan Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şirine Eronat da, kurumların bünyesinde çalışma yürütenlerin ürettiği giysileri müzik eşliğinde tanıttıklarını söyledi. Hazırlanan kıyafetlerin Ulu Camii ve Mezopotamya temalı olduğunu dile getiren Eronat, bu tür etkinliklerle Diyarbakır\'ı terörle anılmaktan kurtarmayı amaçladıklarını dile getirdi.

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