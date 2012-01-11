-Tarihi İçkale'de insan kemikleri bulunduğu iddiası DİYARBAKIR (A.A) - 11.01.2012 - Diyarbakır'daki tarihi İçkale'de, kafatası kemikleri bulunduğu iddia edildi. Sur ilçesinde restorasyon çalışması devam eden ve bir dönem ''ceza ve tevkifevi'' olarak kullanılan tarihi İçkale'de çevre düzenlemesi kazıları yapılırken 6 insana ait kafatası kemiği bulunduğu iddia edildi. Bunun üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Recep Erdem olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Bu arada, İHD Diyarbakır Şube Sekreteri Raci Bilici de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Bilici, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu yerin bir dönem JİTEM'in sorgu yeri olduğunu öne sürerek, ''Kazının daha geniş alanda yapılması için talepte bulunacağız'' dedi.